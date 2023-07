Több mint 700 darab aranyérmét találtak egy kukoricaföldön

Az érméket a portálon keresztül értékesítik, s akár több millió dollárt is hozhatnak a szerencsés megtalálónak, aki az idén lelt rá farmján a „Nagy Kentucky-kincsre”. A megtaláló személyét, illetve a lelőhelyet azonban titokban tartják.

A GovMint.com viszont közzétette a férfi videóját a leletről. „Ez teljesen észveszejtő” – hangzott el a felvételen.

Az érmék az 1840-es évektől egészen az 1863-ig terjedő időszakból származnak. A kincs részét képezi 18 darab nagyon ritka 20 dolláros Gold Liberty aranyérme, amelyet 1863-ban vertek Philadelphia városában. A GovMint.com szerint gyűjtők hatszámjegyű dollárösszegeket is hajlandók egy ilyen ritkaságért fizetni.

‘Extremely rare’: Millions of dollars’ worth of gold coins found buried in cornfield: https://t.co/BwANpj56G7 pic.twitter.com/1UqYIVGzZs

