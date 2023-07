Megvizsgálták az egyetlen nyomot, lesújtó információk érkeztek az eltűnt kétéves kisfiúról

Csütörtök délután négy órakor hivatalosan is feladták a kétéves Émile keresését a franciaországi Le Vernetben. Az utolsó kapaszkodója a rendőrségnek egy az eltűnési helyétől nem messze parkoló autón talált vérfolt volt, melyről kiderült, hogy állati eredetű.

Police in France call off search for two-year-old boy last seen walking down the street near his grandparents’ house on Saturday afternoon https://t.co/DkuWra6bAe

— Sky News (@SkyNews) July 13, 2023