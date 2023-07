Vízbe fulladt két fiatal, miközben beesett cipőjüket akarták kihalászni a víztározóból

Két fiú életét vesztette, miután hétfőn rendkívül erős áramlatok a víz alá húzták őket egy oklahomai víztározónál.

Az oklahomai hatóságok közölték, hogy a tűzoltók vízi mentési vészhelyzethez érkeztek az Overholser-tó hátsó gátjához, miután négy fiú a vízbe került, miközben a környéken horgásztak – számol be a People.

Amikor az egyik fiú elvesztette a cipőjét, miután belépett a vízbe, az egész csoport bement érte, majd elsodorta őket a víz.

2 Boys Drown After Trying to Retrieve Lost Shoe in Okla. Lake, Authorities Say: ‘Tragic Situation’ https://t.co/5NwtOpd4zs

