Klímaaktivisták okoztak fennakadást a hamburgi és a düsseldorfi repülőtéren

Az Utolsó Nemzedék klímaaktivistái okoztak fennakadást a hamburgi és a düsseldorfi repülőtéren csütörtökön, miután a biztonsági kerítést átvágva bejutottak a létesítmények területére, és az aszfalthoz ragasztották magukat – közölték a hatóságok.

A hamburgi repülőtér üzemeltetői a Twitteren azt írták: megszakadt a járatüzemeltetés, mert illetéktelenek tartózkodnak a reptér üzemi területén. Az Utolsó Nemzedék elmondta: az aktivisták a biztonsági kerítésen át jutottak be a létesítménybe.

Egy rendőrségi szóvivő szerint

a repülőtéren reggel hat óta szünetel a járatüzemeltetés, miután kilenc ember bejutott a létesítmény területére, és közülük nyolcan az aszfalthoz ragasztották magukat.

Az aktivistákat a rendőrség megpróbálja eltávolítani a területről.

A hamburgi repülőtér tájékoztatása szerint körülbelül tucatnyi járatot töröltek, és nem zárható ki, hogy a nap folyamán további fennakadások lesznek. Az Utolsó Nemzedék akciója egybeesett az iskolai nyári szünet kezdetével.

Ezzel egy időben a düsseldorfi repülőtéren is hasonló akcióra került sor. Itt hét aktivista okozott fennakadást, miután hozzáragasztották magukat a futópályához. A klímaaktivisták itt is a biztonsági kerítésen keresztül jutottak be a repülőtér területére. Tevékenységükkel jelentős fennakadásokat okoztak a reptér üzemeltetésében.

Az Utolsó Nemzedék a Twitteren jelezte:

a német kormány klímaválság területén megmutatkozó cselekvésképtelensége és törvényszegése ellen tiltakoznak.

A klímaaktivisták korábban számos figyelemfelkeltő akciót szerveztek, és többször ragasztották magukat az aszfalthoz forgalmas területeken, vagy dobáltak meg étellel és itallal híres műalkotásokat.

