Valósággá vált az anya rémálma: nem vette észre tolatás közben a kisbabáját

A nő csütörtök reggel a baleset után azonnal értesítette a rendőrséget, hogy elgázolta 13 hónapos kisbabáját az autójával – áll a seriff hivatalának közleményében.

Az autó egy kavicsos területen parkolt a ház közelében, és a nő egy szűk helyről próbált manőverezni. A fiatal anyuka elmondta a rendőrségnek, hogy azt hitte, kislányát biztonságos távolságra helyezte el az autósülésben – írja az NBC News.

