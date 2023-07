Óriásbírságot szabott ki a hatóság az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankjára

Az amerikai pénzügyi fogyasztóvédelem 250 millió dollár (mintegy 85 milliárd forint) bírságra és kártérítésre kötelezte a Bank of America-t, az Egyesült Államok egyik legnagyobb kereskedelmi bankját kedden.

A döntés nyomán a pénzügyi óriásnak 100 millió dollárnyi összeget kell ügyfeleinek visszautalnia, és 150 milliót bírságként befizetnie a pénzügyi fogyasztóvédelmi irodának (Consumer Financial Protection Bureau) és a bankfelügyeleti szervnek (Office of the Comptroller of the Currency).

A vizsgálat megállapította, hogy a Bank of America éveken keresztül tudatosan tartott vissza hitelkártyák után járó kedvezményeket, valamint kétszeresen szabott ki fedezet nélküli tranzakciók utáni költséget ügyfeleire, és beleegyezés nélkül nyitott számlákat – olvasható a pénzügyi fogyasztóvédelmi szervezet közleményében, amely rámutat: ezek a cselekmények törvényellenesek és aláássák a fogyasztói bizalmat.

A Bank of America az Egyesült Államok második legnagyobb banki szervezete, piaci kapitalizációja alapján pedig a világon a második legnagyobb bank. A 250 millió dollár az egyik legsúlyosabb bírság a pénzügyi vállalkozás történetében.

