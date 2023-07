Kétségbeejtő hírek érkeztek a kertből rejtélyesen eltűnt 2 éves kisfiú ügyében

A francia rendőrség elismerte, hogy nincs új nyomuk a kétéves Émile eltűnése ügyében, és szombat óta gyakorlatilag tűt keresnek a szénakazalban. Jelenleg a helyi telefonhívásokat ellenőrzik, hogy kiderítsék, tartózkodott-e a gyermek eltűnése idején még idegen a faluban.

🔴 French police admit they ‘have no clues’ in hunt for missing boy, two, who has gone three days without food and water https://t.co/Swet0iAzzN pic.twitter.com/Rt4JUDgy7o

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 11, 2023