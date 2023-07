Versenyfutás az idővel: a kertből tűnt el a nagyszüleivel nyaraló kétéves

A francia rendőrség nagyszabású keresést indított egy kétéves kisfiú után, aki a hétvégén tűnt el, miközben a nagyszüleivel nyaralt. A kis Émile szombat délután az Alpes-de-Haute-Provence tartománybeli Le Vernet településen, a kibérelt nyaraló kertjében játszott, amikor eltűnt.

Race against time to find missing Emile: Desperate hunt for two-year-old French boy two days after he vanished while on holiday with his grandparents in Alpine village https://t.co/FFZyXwsbzS

