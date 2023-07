Orbán Viktor a NATO-csúcson: Fegyverek helyett békére van szükség Ukrajnában

Megkezdődött a kétnapos történelmi NATO-csúcs Litvániában. Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalások előtt úgy fogalmazott, hogy a magyar álláspont világos, Ukrajnába nem fegyvereket, hanem békét kellene vinni. Hozzátette: Magyarország támogatja a NATO álláspontját, amely szerint a védelmi szövetség nem küld csapatokat és fegyvereket, hanem a saját tagállamainak védelmét próbálja megerősíteni. Szijjártó Péter külügyminiszter pedig azt emelte ki, hogy a csúcson minden bizonnyal sikerül felelősségteljes döntést hozni, amellyel nem idézik elő a háború eszkalációját. Ukrajna ugyanis sem meghívást, sem menetrendet nem kap az esetleges csatlakozásra.

A magyar delegáció repülőgépe kedd reggel szállt le a vilniusi repülőtéren, ahonnan a küldöttség tovább indult a kétnapos csúcstalálkozó helyszínére. Magyarországot a tárgyalásokon Orbán Viktor miniszterelnök képviseli. A magyar delegáció tagja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

A csúcstalálkozón csoportkép készült a NATO-tagállamok vezetőiről. A fotózásra érkezve Joe Biden amerikai elnök csak Orbán Viktor miniszterelnökkel fogott kezet.

A kormányfő a közösségi oldalára feltöltött videóban az orosz–ukrán háborút nevezte a vilniusi csúcstalálkozó legfontosabb kérdésének. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont változatlan:

Ukrajnában nem fegyverekre, hanem tűzszünetre és békére van szükség.

„Minél hamarabb meg kellene kezdeni a béketárgyalásokat. A magyar álláspont világos, hiszen a háború a szomszédunkban van, és a Kárpátalján élő magyarok miatt magyar emberek tízezrei vannak közvetlen veszélyben” – hangsúlyozta Orbán Viktor, majd hozzátette: Magyarország amellett tör lándzsát, hogy a NATO ne változtasson a korábbi álláspontján, mert ez egy katonai védelmi katonai szövetség, ami tagállamainak védelmére jött létre, és nem azért, hogy más országokban hajtson végre katonai akciókat..

„A magyar álláspont most a tárgyalások kezdetén teljesen egybeesik a NATO álláspontjával, hiszen a NATO nem küld csapatokat, nem küld fegyvereket, nem képez ki harcoló katonai egységeket, hanem a saját tagállamai védelmét próbálja megerősíteni. Ez szükséges, ez helyes és Magyarország ezt támogatni fogja”– szögezte le Orbán Viktor.

„A csúcstalálkozó zárónyilatkozatának jelenlegi tervezetében nem szerepel időpont vagy konkrét menetrend Ukrajna NATO-csatlakozására” – közölte Szijjártó Péter.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a felelőtlenül gondolkodó tagok már most időpontot adnának Ukrajna csatlakozására, de a felelősen gondolkodók – köztük Magyarország – óvatosságra intenek, mert

egy háborúban álló ország felvétele akár világháborúig is vezethetne.

„Itt semmifajta elköteleződés nem történt, nem történik a jelen állás szerint Ukrajna vonatkozásában egy jövőbeni NATO tagság kapcsán. Azt gondolom, hogy a dolgok mostani állása szerint jó esély van arra, hogy elkerüljünk egy abszolút felelőtlen döntést, elkerüljünk egy olyan döntést, ami a háború eszkalációjának óriási kockázatával járna”– fogalmazott Szijjártó Péter.

A külügyminiszter elmondta: a magyar kormány támogatja Svédország NATO-csatlakozását, és már csak technikai kérdés, hogy az Országgyűlés mikor hagyja jóvá az erről szóló előterjesztést. „A magyar kormány már hosszú hónapokkal ezelőtt benyújtotta az Országgyűlésnek a ratifikációról szóló előterjesztést. Nyilvánvalóan ezt azért tettük, mert támogatjuk a ratifikációt. Ha nem támogatnánk, akkor nem terjesztettük volna be” – mondta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter közösségi oldalán később azt írta: történelmi NATO-csúcstalálkozó zajlik Vilniusban, ahol minden bizonnyal sikerül felelősségteljes döntést hozni, amellyel nem idézzük elő a háború eszkalációját.

A miniszter arról is beszámolt, hogy Svédország leendő NATO-tagsága is folyamatosan beszédtéma, és Orbán Viktor miniszterelnök tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnökkel, egyeztettek a kérdésről, és a jövőben is folyamatosan egyeztetni fognak.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök a NATO csúcstalálkozóján Vilniusban, 2023. július 11-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)