Holtan találták a rejtélyes sorozatgyilkosság fő gyanúsítottját

Holtan találták James Lewist, az 1982-es Tylenol-gyilkosságok első számú gyanúsítottját a Massachusetts állambeli Cambridge-ben, az otthonában.

According to police in Cambridge, Massachusetts, James Lewis was found unresponsive on Sunday just after 4 p.m. He was pronounced dead shortly after. https://t.co/wkS48QDTez

