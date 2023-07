Dél-Korea aknakereső eszközöket küldött Ukrajnának

Ukrajna a frontvonal keleti és déli részén is előrelépésről számolt be

Az ukrán hadsereg és a védelmi minisztérium az ország keleti részén fekvő Bahmutnál és a frontvonal déli részén is előrelépésről számolt be, az orosz hadijelentésekben arról írtak, hogy az orosz erők keleten és délen is feltartóztattak vagy visszavertek támadásokat.