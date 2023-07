Csak Orbán Viktorral fogott kezet Joe Biden a NATO-csúcs-csoportkép készítése előtt

Az Egyesült Államok elnöke, amikor megérkezett a tárgyaláson részt vevő állam- és kormányfők közös csoportképhez, az úgynevezett „családi fotóhoz” felsorakozott állam- és kormányfők sorfalához, kizárólag Orbán Viktornak nyújtott kezet.

Biden shook hands with just one leader during the on-camera “family photo” event at NATO summit in Vilnius: Hungary’s @PM_ViktorOrban.

Hungary said today it now supports Sweden’s accession, and ratification is purely a “technical matter.” pic.twitter.com/i2Y6GQIgSi

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 11, 2023