Villámáradásokat és közlekedési fennakadásokat okoztak a heves esők az Egyesült Államok északkeleti részén

Többeket ki kellett telepíteni a heves esőzések miatt az Egyesült Államok északkeleti részén hétfőre virradóra, vasárnap egy ember életét vesztette, és a meteorológusok további viharokat várnak.

New York és Connecticut államokban okozta a legsúlyosabb károkat a lassan mozgó viharzóna. Vasárnap a New York állambeli Hudson-völgyben egy fiatal nő holttestét otthonában találták meg, amelyet villámáradás öntött el. Helyi tisztségviselők elmondták, hogy a nő kutyájával próbált kimenekülni a házból, de a hirtelen betörő vízben rekedt. A lezúduló víztömeg sziklákat sodort magával, amelyek lakóépületeket is tönkretettek.

Hétfőre a heves esők miatt további északkeleti államokra van érvényben figyelmeztetés villámáradások, földcsuszamlások veszélye miatt, így Vermont, Maine, Massachusetts és New Hampshire is érintett lehet.

New York állam kormányzója, Kathy Hochul rendkívüli állapotot hirdetett már vasárnap Orange megyére, ahol a vihar utakat mosott alá és számos hidat sodort el, több tízmillió dollár kárt okozva. Az esőzés károkat okozott a West Point katonai akadémia történelmi épületeiben is. A viharok miatt New York nagy nemzetközi repülőterein – Kennedy, Newark, La Guardia – több száz járatot töröltek hétfő délelőttig, és átmenetileg a vasúti közlekedés is szünetelt New York állam érintett részén. A légiközlekedésben a Massachusetts állambeli Boston körül is fennakadások voltak.

Vermont állam kormányzója, Phil Scott szintén rendkívüli állapotot hirdetett a szűnni nem akaró esők miatt. A meteorológiai jelentések szerint hétfő hajnalban a reggeli órákig helyenként 10 centimétert meghaladó mennyiségű eső hullott és a nap folyamán még ugyanannyit várnak. A szakemberek szerint az államban ritkán látott időjárási jelenségről van szó, amely hasonló a 2011. augusztusi, Irene nevű, az állam történetének egyik legsúlyosabb időjárási katasztrófáját okozó trópusi viharhoz.

Múlt héten az Egyesült Államok déli és középső részén, főként Texas és Louisiana államokban volt érvényben riasztás a rendkívüli és elhúzódó hőség miatt.