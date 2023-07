Úzvölgyi katonatemető: az EMSZ az újabb keresztek kihelyezői és a hatóságok ellen is feljelentést tesz

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) szerint nemcsak történelemhamisítás, hanem a sírgyalázás, az etnikai feszültségkeltés és az uszítás büntetőjogi tényállását is kimeríti az, hogy szombaton a Nemzet Útja (Calea Neamului) nevű román szervezet hívei 150 fakeresztet állítottak fel az úzvölgyi katonatemetőben, ezért a párt feljelenti az elkövetőket és az akciót tétlenül szemlélő rendvédelmi szervek vezetőit.

A párt az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében leszögezte: az Úzvölgyében korábban illegálisan felállított betonkeresztek elbontását érvényes bírósági döntés rendelte el, az újabb keresztek felállítására nem kért és nem is kapott engedélyt a Calea Neamului egyesület.

Az EMSZ rámutatott: a provokációt előre bejelentették a szervezői, a rendfenntartó szervek azonban semmit nem tettek a temetőgyalázás megakadályozására, helyette a helyszínen végignézték, hogyan dúlják fel a szélsőséges provokátorok a honvédek emlékhelyét, Marian Stan csendőrkapitány pedig a sajtónak azt mondta, hogy az úzvölgyi temetőnél nem történt semmi szabályellenes.

„Mindez jól mutatja: ha a közösségünk kárára elkövetett cselekményeket észlelnek a hatóságok, a jogállamiság szabályai érvényüket vesztik, a bűncselekmény tényét is kimerítő törvénysértés felett pedig szemet hunynak”

– írta közleményében az EMSZ. A párt úgy értékelte: az újabb úzvölgyi temetőgyalázás is bizonyítja, hogy a román hatóságok „az állampolitikává emelt magyarellenesség jegyében”, a magyar közösség ellen irányuló provokáció láttán szándékosan megfeledkeznek a törvény által előírt kötelességük teljesítéséről.

Kapcsolódó tartalom

A párt továbbra is elfogadhatatlannak tartja azt az alkut, melyet Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke és George Simion, a „magyarellenességéről ismert” Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője is támogat, mely szerint az úzvölgyi temetőben helyet kell biztosítani egy közös, „más nemzetek” hősei előtt is tisztelgő emlékműnek.

„Számunkra azonban csak egyetlen megoldás elfogadható, éspedig az úzvölgyi temető megőrzése annak, aminek eredetileg szánták: az ott valóban eltemetett hősök nyughelyének. Mivel azok, akik a temető ismételt meggyalázását megakadályozhatták volna, újból elmulasztották feladatuk teljesítését, a rendelkezésre álló – fényképes és videós – bizonyítékok összegyűjtését követően feljelentést teszünk a szombati temetőgyalázás résztvevői, szervezői és támogatói ellen”

– zárta hétfői közleményét az EMSZ országos elnöksége.

A Nemzet Útja (Calea Neamului) román szervezet hívei szombaton 150 fakeresztet állítottak fel a nemzetközi katonatemetőben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe. A román nemzeti színű szalaggal átkötött kisebb keresztek mellé egy nagyobbat és egy zászlórudat is kihelyeztek, utóbbin a román zászlóval. Vezetőjük, Mihai Tirnoveanu bejelentette, hogy a héten a román védelmi minisztériummal is tárgyal az így kialakított „román parcella” hivatalossá tételéről.