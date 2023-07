Több mint száz éve látták utoljára, most visszakerülhetett régi helyére

A massachusettsi könyvtárba időnként tíz–tizenöt év késéssel visznek vissza könyveket, de egy évszázados vagy annál is hosszabb késedelemmel korábban még sosem találkoztak.

1904. február 14-én kikölcsönözték James Clerk Maxwell An Elementary Treatise on Electricity (Egy elemi értekezés az elektromosságról) című művét a massachusettsi New Bedford közösségi könyvtárból. 119 év után egy éles szemű könyvtárosnak köszönhetően, a tudományos szöveg végül visszakerült az eredeti helyére – számolt be az NBC News.

Stewart Plein, a nyugat-virginiai egyetem könyvtárainak munkatársa egy nemrégiben átadott könyvadományt válogatott. Plein megtalálta a könyvet, és észrevette, hogy az a New Bedford-i könyvtár gyűjteményének része volt, melyet valaki 119 éve kikölcsönzött, és azóta sem vitték vissza.

It’s never too late to return a library book. https://t.co/pIaMF0shHT — ABC News (@ABC) July 8, 2023

A férfi felvette a kapcsolatot Jodi Goodmannel, a New Bedford-i könyvtár munkatársával, hogy figyelmeztesse a leletről.

„Rendkívül jó állapotban kaptuk vissza” – mondta pénteken Olivia Melo, a könyvtár igazgatója. „Valaki nyilvánvalóan egy szép könyvespolcon tartotta, mert ilyen jó állapotban volt, és valószínűleg a családban öröklődött.”

Extremely overdue book returned to Massachusetts library 119 years later https://t.co/ga9j76pEWS pic.twitter.com/WbDrwLC7HE — CTV News (@CTVNews) July 8, 2023



A New Bedford-i könyvtárban 5 cent/nap késedelmi díjat kell fizetni. Ezzel az árfolyammal számolva, ha valaki 119 évet késik, akkor több mint 2100 dolláros, átszámítva körülbelül 740 ezer forintos díjat kellene fizetnie. A jó hír az, hogy a könyvtár késedelmi díjának felső határa kétezer dollár.

Melo szerint az eset tanulsága, hogy soha nem késő visszavinni egy könyvtári könyvet.