Montenegrói elnök: Új fejezet kezdődik a szerb-montenegrói kapcsolatok történetében

Új fejezet kezdődik Montenegró és Szerbia kapcsolatának történetében – jelentette ki Jakov Milatovic montenegrói elnök első, hivatalos szerbiai látogatásán hétfőn Belgrádban.

Mint mondta, a korábbi években többször is feszült volt a viszony a két szomszédos ország között, ám most mindkét félnek az az érdeke, hogy felélesszék a jó kapcsolatokat. Hozzátette: Szerbia Montenegró legjelentősebb kereskedelmi partnere, egyben a legnagyobb befektető is az Adria-parti országban, de felhívta a figyelmet arra, hogy a két ország kormánya például soha nem tartott együttes ülést.

Jakov Milatovic szerint még ha bizonyos témákban nem értenek is egyet Belgrádban és Podgoricában – ilyen például Koszovó függetlenségének kérdése -, akkor is kölcsönös bizalmat kell kiépíteni, hiszen az a cél, hogy a kapcsolat javuljon. Arra is felhívta a figyelmet, hogy közös a két ország és a két nép múltja, történelme, hagyományai, de abban is hasonlítanak, hogy Szerbia és Montenegró számára is az európai uniós tagság a cél.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök a közös sajtótájékoztatón rámutatott, hogy Montenegróban többen is igyekeznek Szerbiát olyan országnak lefesteni, amelytől Montenegrónak félnie kell, holott Szerbia semmiképpen sem akar ártani Montenegrónak.

A közös sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a kapcsolat javítása érdekében néhány hónapon belül közös kormányülést tartanak Montenegróban vagy Szerbiában.

A kiemelt képen: Jakov Milatovic montenegrói elnök (b) és Aleksandar Vucic szerb államfõ ellép a díszsorfal elõtt a belgrádi fogadási ünnepségen (Fotó: MTI/EPA/Andrej Cukic)