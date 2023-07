Megkéselték a börtönben az amerikai tornászválogatott szexuális zaklatásért életfogytiglanra ítélt volt orvosát

Egy floridai szövetségi börtönben vasárnap megkéselték Larry Nassart, az amerikai tornászválogatott szexuális zaklatásért életfogytiglanra ítélt volt orvosát.

A több száz fiatal sportolót, köztük olimpiai érmeseket is molesztáló Nassart egy másik rabbal való összetűzés során többször megszúrták a Florida államban található Coleman szövetségi börtönben – közölték nevük elhallgatását kérő szemtanúk az AP amerikai hírügynökséggel.

A hatvanéves Nassart a hátán és a mellkasán érték a szúrások, de stabil állapotban van a szemtanúk szerint, akik azt is elmondták hogy a börtönszemélyzet túlterheltsége is közrejátszhatott az ügyben.

A Michigani Állami Egyetemen 2017-ben robbant ki a botrány: diákok és volt diákok azzal vádolták Nassart, az egyetem tornászcsapatának orvosát, hogy éveken keresztül szexuálisan zaklatta vagy megerőszakolta őket. Legalább 300 fiatal nő esett áldozatául, köztük ismert olimpikonok is. 2017 nyarán Nassart gyermekpornográfiáért 60 év börtönre, 2018 januárjában kiskorúak kárára elkövetett szexuális támadások miatt 40-től 175 évig terjedő szabadságvesztésre, 2018 februárjában pedig – nemi erőszak újabb bizonyított esetei miatt – további 40-től 125 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték.

John Geddert, az amerikai olimpiai tornászválogatott korábbi edzője pedig azt követően lett öngyilkos, hogy szexuális erőszak és embercsempészet miatt vádat emeltek ellene 2021-ben.

Az ügyben számos kártérítési per is indult. A Michigan Állami Egyetem, amelyet azzal vádoltak, hogy több éven át tétlen maradt Nassar ügyében, félmillió dolláros kártérítést fizetett a több mint háromszáz áldozatnak, a US Gymnastics és az amerikai olimpiai és paralimpiai bizottság 380 millió dolláros kártérítésbe egyezett bele.

Tavaly az aranyérmes Simone Biles és tornásztársai több mint egymilliárd dolláros kártérítési pert indítottak az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ellen, amiért a bűnüldözési hatóság nem vetett véget az amerikai tornászválogatott sportorvosa ténykedésének, amikor az első bejelentéseket kapták bűncselekményeiről.