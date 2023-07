Biden beismerte, nincs elég lőszerük

„Ez a lőszerek háborúja, az ukránok lassan kifogynak belőle, és mi is fogytán vagyunk” − fogalmazott az amerikai elnök. Mint mondta: „Megfogadtam a védelmi minisztérium ajánlását, és amíg nem töltjük fel raktárainkat 155-ös lőszerekkel, addig kazettás bombákat küldünk Ukrajnának.”

Az Egyesült Államok beleegyezett abba, hogy kazettás bombákat adjon Ukrajnának, ami része az országnak nyújtott 800 millió dolláros segélycsomagnak.

Biden kijelentéseit zavarodottság és felháborodás követte a közösségi oldalakon. Nem értik a szakértők, hogy miért beszélt Biden egy országos tévéinterjúban a gyengeségeikről, amit bárki − köztük az ellenségeik − is láthat. Bryon York, a Washington Examiner vezető politikai elemzője szerint az elnök szavai az Egyesült Államok saját védekezésére is kihathatnak.

A Fehér Ház egyik tisztviselője ugyanakkor cáfolta Biden megjegyzését és elmondta, hogy a hadseregnek különleges követelményeknek kell megfelelnie, és minden keményen szabályozva van, így az is, hogy mennyi lőszerük van, hiszen felkészültnek kell lenniük bármilyen váratlan katonai konfliktusra, nem fogyhatnak ki azokból.

− tette hozzá.

Joe Bidennek nem kellett volna hangosan kimondania, hogy „kifogyott a lőszerünk”. De most, hogy kibújt a szög a zsákból, fel kell tenni a kérdést, hogy az ukrán hadsereg folyamatos támogatása egyáltalán kivitelezhető-e továbbra is − jegyezte meg Ian Miles Cheong politikai kommentátor.

Joe Biden wasn’t supposed to say the quiet part out loud: “We’ve run out of ammunition”. But now that the cat’s out of the bag, one must ask whether continued support of Ukraine’s military is even feasible as the conflict rages on. pic.twitter.com/jddIrHlSM8

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 9, 2023