Amerikai lap: Ukrajna NATO-tagsága nem észszerű

Régóta folynak viták arról, hogy mit kezdjen a NATO az Oroszország által megtámadott Ukrajna szövetséghez való csatlakozási szándékával. Sokan érveltek már amellett, hogy az ukránok csak úgy kerülhetik el a teljes behódolást, ha a NATO védőernyőt rak országuk fölé. A napokban viszont egy olyan cikk jelent meg az egyik neves amerikai külpolitikai lapban, mely számba véve a lehetséges előnyöket és hátrányokat, arra a következtetésre jut, hogy az Egyesült Államoknak nem szabadna felelőtlen ígéretekkel „megszédítenie” Kijevet és méginkább feldühítenie Moszkvát.

A 2008-as bukaresti NATO-csúcson az akkori amerikai elnök, George W. Bush kisebb meglepetést okozva felvetette, hogy Grúziának és Ukrajnának csatlakoznia kellene a katonai szövetséghez. Nagy kérdés, hogy pontosan mi szükség is volt erre a lépésre, mindenesetre Bush „nyomot akart hagyni” a Foregin Affairs szerzői szerint. Mivel a legtöbb tagállam tisztában volt a döntés jelentette kockázatokkal és az oroszok várható reakciójával. Éppen ezért egyfajta patthelyzet alakult ki, majd a tagállamok mindezt úgy próbálták feloldani, hogy kijelentették, az említett országok egy napon a szövetség tagjai lesznek, de nem lehet meghatározni, hogy pontosan mikor, illetve nem készült menetrend sem a csatlakozási folyamattal kapcsolatban.

A felemás megoldás minden bizonnyal a legrosszabbat jelentette mind Ukrajna, mind Georgia számára.

Vlagyimir Putyin orosz elnök rosszallóan megjegyezte, a NATO megjelenése az orosz határokon akkor is biztonsági fenyegetést jelent számukra, ha a szövetség azt kommunikálja, hogy nem kíván fellépni Oroszország ellen.

Nemzetbiztonságot ugyanis nem lehet ígéretekre alapozni – jegyezte meg.

Kapcsolódó tartalom

Nem telt el sok idő, Putyin nekiment Georgiának, bizonyos területeit a mai napig megszállás alatt tartja, majd 2014-ben annektálta a Krímet is, végül 2022-ben teljes körű háborút indított Ukrajna ellen. Az orosz elnök brutálisan reagált, ugyanakkor mindez rámutatott arra a kulcsproblémára, hogy amennyiben a NATO a Moszkva részréről nemzetbiztonsági fontosságú területeken kíván terjeszkedni, az Oroszországgal való közvetlen háború lehetőségét nyitja meg.

A háború kockázata most is igen magas. Az viszont közel sem világos, hogy az Egyesült Államok számára pontosan milyen stratégiai érdekeket szolgál az egyre nagyobb szerepvállalás. A demokrata adminisztráció rendre úgy válaszol az ezt firtató kérdésekre, hogy a történelem tanulsága szerint, amikor a diktátorok „nem fizetnek az agressziójukért”, akkor még nagyobb káoszt képesek okozni, és még agresszívabban lépnek fel.

Törmelékkel borított autóroncsok, miután orosz rakétatalálat ért egy lakóházat a nyugat-ukrajnai Lembergben 2023. július 6-án. A támadásban három ember életét vesztette. (Fotó: MTI/EPA/Mikola Tisz)

De, érvelnek a szerzők, Oroszország már így is keményen megfizetett meggondolatlan „kalandjáért”. Évtizedeket vehet igénybe, amíg az oroszok vissza tudják építeni hadseregüket, ráadásul számolniuk kell azzal is, hogy az állam gépezete igencsak akadozik, ahogy azt a Prigozsin-lázadás is megmutatta.

Az amerikaiak egyre jelentősebb bevonódásánál is érdekesebb mindazonáltal az, hogy a NATO milyen előnyöket remél Ukrajna csatlakozásától. Erre többféle magyarázatot szokás adni. Ilyen például, hogy az európai stabilitás és biztonság szempontjából nélkülözhetetlen az ukránok tagsága. Vagy hogy a NATO-tagság az egyetlen módja annak, hogy Kijev megmeneküljön. De olykor az is fel szokott vetődni, hogy Ukrajna úgymond kiérdemelte a tagságot, mivel felvette a kesztyűt a hódítókkal szemben és sikerült is meggyengítenie az orosz hadsereget. A szerzők szerint a fent felsorolt magyarázatok nem állják meg a helyüket.

Kapcsolódó tartalom

Ukrajna felvétele a NATO-ba több problémákat vetne fel, mint amennyit megoldana, főleg ha a sokat emlegetett 5. cikkelyre gondolunk, melyet a tagállamok gyakran az amerikai védőernyő papíron is jelen levő kivetüléseként fognak fel.

Vagyis az Egyesült Államok kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy háborút indít, amennyiben valamely tagországot megtámadják. Idézik ezzel kapcsolatban Barack Obama 2013-as kijelentéseit, miszerint az 5. cikkely világosan kinyilvánítja, az egyik ország elleni támadás az összes ellen irányul.

A szövetséghez nemrégiben csatlakozott országok és Ukrajna között alapvető különbség, hogy utóbbinak várhatóan a jövőben is megoldatlan területi vitája lesz Oroszországgal. De Moszkvának és Kijevnek nemcsak területekre vonatkozó rivális követelései állnak majd fenn, hanem a háború által kiváltott nacionalista hullám is jelentősen csökkenti a diplomáciai mozgásteret.

Amennyiben Ukrajna elnyerné a NATO-tagságot, folytatják a cikk szerzői, az USA arra kényszerülne, hogy csapatokat telepítsen át Ukrajnába, vagy akár nukleáris fegyverek bevetését is kilátásba helyezné – ami nyilvánvalóan nem növelné a globális biztonságot.

Ukrán katonák egy BM-21 Grad rakéta-sorozatvető mellett a kelet-ukrajnai Donyecki területen, a bahmuti fronton 2023. május 19-én. (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)

Az 5. cikkely Ukrajnára való kiterjesztése a NATO hitelességén is csorbát ejthet – szögezik le. Moszkva ugyanis könnyen tesztelheti ezt az ígéretet, és ha az Egyesült Államok nem tartja be ígéreteit, az láncreakciót indíthat el.

Ott van aztán az ukránok védelmi költségeinek kérdése is, hisz Ukrajna NATO-csatlakozása hatalmas erőforrásokat igényelne, és amennyiben a szövetség vonakodna biztosítani ezeket, az rávilágítana a kötelezettségvállalásai és képességei közötti szakadékra.

Kapcsolódó tartalom

Végül, de nem utolsó sorban az ukránoknak tett ígéret arra sarkallhatja Oroszországot, hogy a lehető legtovább elhúzza a háborút, távol tartva ellenfelét ezzel is a NATO-tól.

A szövetséghez való csatlakozásra való meghívás tehát végső soron a vérontás meghosszabbítását ígéri, szögezik le a szakértők. Ráadásul ha a jelenlegi háború enyhülne is, abban a pillanatban, ahogy Ukrajna megkezdi a csatlakozási folyamatot, Oroszország kész lesz újabb csapást mérni rá, mielőtt a folyamat befejeződhetne.

Az, hogy az ukránok a NATO kötelékeihez akarnak tartozni, teljesen logikus, hisz egy olyan ország, amelyet az erősebb szomszédja egyszerűem megszállt, ezért külső segítséget keres. A másik oldalról viszont egyáltalán nem ilyen egyértelmű a dolog, ahogy az a fentiekből is látszik. Az Egyesült Államoknak gondolnia kell arra is, hogy milyen jelentős költséggel jár nemzetközi kötelezettségvállalásainak bővítése, és nem csupán anyagi értelemben. Éppen ezért

az amerikai érdek Ukrajna NATO-n kívül tartása.

Washingtonnak pedig nem szabad megkérdőjelezhető ígéreteket tennie, ugyanis az nagy veszélyeket rejt magában, viszont rendkívül kevés hozadékkal jár – összegeznek az amerikai szakértők.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnök az elesett katonák emlékfalának megkoszorúzásán a kijevi Szent Mihály-székesegyháznál 2023. február 20-án, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat).