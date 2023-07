Úzvölgyi katonatemető: Csíkszentmárton megteszi a szükséges jogi lépéseket

A székelyföldi Csíkszentmárton megteszi a szükséges jogi lépéseket amiatt, hogy egy román szervezet újabb kereszteket állított fel illegálisan a községhez tartozó úzvölgyi katonatemetőben – közölte az MTI-vel vasárnap a polgármester.

Birtalan Sándor azt mondta: a község területén található temetők szabályzatának megszegésére hivatkozva készülnek feljelentést tenni. A Nemzet Útja (Calea Neamului) szervezet aktivistái ugyanis megszegték ezt, amikor szombaton behatoltak a sírkertbe, és illegális keresztállításba kezdtek.

Mihai Tirnoveanu és hívei 150 fakeresztet állítottak fel a sírkertben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe. A román nemzeti színű szalaggal átkötött kisebb keresztek mellé egy nagyobbat és egy zászlórudat is kihelyeztek, utóbbin a román zászlóval.

Birtalan Sándor az MTI-nek úgy fogalmazott: nehéz elhinnie, hogy a 21. században ilyesmi megtörténhet. „Én bízni akarok a törvény erejében, az elmúlt 3,5-4 év is azt bizonyította, hogy a törvénynek érvényt lehet szerezni” – mondta. A polgármester ezzel a korábban kihelyezett betonkeresztek miatt indított és jogerősen megnyert bírósági perekre utalt. Hangsúlyozta: most is a jog szerint fognak eljárni.

„Mi a megbékélésben és az egymás mellett élésben szeretünk hinni”

– jelentette ki. Hozzátette, hogy készségüket a párbeszédre a román védelmi minisztérium képviselőivel is közölték, amikor június 30-án találkoztak a Bákó megyei hatóságokkal.

Elmondása szerint ezen a védelmi tárca államtitkári szinten képviseltette magát, és megegyeztek, hogy megpróbálják végérvényesen rendezni a kérdést azon nemzetközi egyezményeknek megfelelően, amelyeket a román hadisírgondozó intézet folytat a magyar, a német és az orosz hatóságokkal, miután ezen nemzetek katonái vannak eltemetve a sírkertben. A polgármester úgy érzi, a helyzet súlyossága miatt a védelmi minisztériumnak kellene végleges megoldást találnia.

Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök az M1-nek nyilatkozva kijelentette: szombaton bűncselekmény történt Úzvölgyében, amelyet az illetékes hatóságoknak ki kell vizsgálniuk. Hozzátette, hogy a fakereszteket Csíkszentmárton községnek el kell távolítania.

Kapcsolódó tartalom

A tanácselnök kifejezte sajnálkozását amiatt, hogy a nagy erőkkel jelenlévő csendőrség vagy a rendőrség nem akadályozta meg a törvénytelen akciót. A hatóságok azzal indokolták tétlenségüket, hogy nem történt incidens – tette hozzá.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat – amely a pereskedésben segítette Csíkszentmárton önkormányzatát – vasárnap közösségi oldalán közölte: „határozottan elítéli”, hogy a korábbi bírósági végzések ellenére újabb illegális keresztállítás történt.

„Mélységesen csalódottak vagyunk amiatt, hogy egy jogerős bírósági ítélet mindössze ennyit ér Romániában”

– írták.

Közölték: hírlevelükben értesíteni fogják a nemzetközi szervezeteket a történtekről, és megteszik a szükséges jogi lépéseket. „Elítéljük a román hatóság azon lépését, hogy a nyilvánvalóan törvénytelen akciót nem akadályozták meg, hanem cinkos módon hagyták a temetőt újfent meggyalázni” – fejtették ki.

A Hargita és Bákó megye határán fekvő, közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz tartozó, elnéptelenedett település sírkertjéből 2023. június 29-ére virradóan távolították el a korábban törvénytelenül felállított betonkereszteket, miután jogerős bírósági ítélet kötelezte erre Dormánfalva polgármesteri hivatalát.

A moldvai város önkormányzata 2019 márciusában saját közvagyonává nyilvánította a temetőt, és áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a sírkertben. Korábban a temetőt a székelyföldi község gondozta, és a magyar közösség magyar katonatemetőként tartotta számon. A sírkertben zömmel I. világháborús, a márványtáblák felirata szerint az osztrák-magyar, a német és az orosz hadseregnek az úzvölgyi harcokban elesett katonái nyugszanak.

Kapcsolódó tartalom