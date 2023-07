Az út szélén találtak rá a hat holttestre, kegyetlen kivégzés áldozatai lettek

Négy férfi és két nő megkötözött holttestét találták meg Monterrey külvárosában, egy utcán kedd hajnalban.

#Mexico – The bodies of 4 men & 2 women were found lying on the side of a street near the Mexican city of Monterrey with their hands tied after they were possibly tortured and then executed, officials said https://t.co/rb06Tq3WIb

— BreakinNewz (@BreakinNewz01) July 5, 2023