Az EU szabadkereskedelmi megállapodást írt alá Új-Zélanddal

Az Európai Unió és Új-Zéland szabadkereskedelmi megállapodást írta alá, amelynek eredményeként a kétoldalú kereskedelem egy évtizeden belül várhatóan akár 30 százalékkal, az EU éves exportja akár 4,5 milliárd euróval is növekedhet – közölte az Európai Bizottság vasárnap.

A brüsszeli közlemény szerint a megállapodásnak köszönhetően az Új-Zélandra irányuló uniós beruházások akár 80 százalékkal is nőhetnek, miközben évente mintegy 140 millió euróval csökken az uniós vállalkozások vámjai.

Az EU-Új-Zéland szabadkereskedelmi megállapodás egyebek mellett eltörli az Új-Zélandra irányuló uniós exportra kivetett valamennyi vámtarifát. Az uniós vállalkozások előtt megnyitja az új-zélandi szolgáltatási piac kulcsfontosságú ágazatait, köztük a pénzügyi szolgáltatásokat, a távközlést, a tengeri szállítást és a kézbesítési szolgáltatásokat.

A megállapodás megkülönböztetésmentes bánásmódot biztosít az uniós befektetők számára Új-Zélandon és fordítva. Javítja az uniós vállalkozások hozzáférését az árukra, szolgáltatásokra, építési beruházásokra és építési koncessziókra vonatkozó új-zélandi közbeszerzési szerződések esetében, megkönnyíti az adatáramlást, a digitális kereskedelemre vonatkozó kiszámítható és átlátható szabályokat hoz létre, valamint a fogyasztók számára biztonságos online környezetet biztosít. Csökkenti továbbá a megfelelési követelmények és eljárások jelentős részét az áruk gyorsabb áramlásának lehetővé tétele érdekében.

Közölték: Új-Zéland jelentős kötelezettségvállalásokat tett a szellemitulajdon-jogok védelme és érvényesítése iránt, az uniós normákkal összhangban.

Az Európai Bizottság kiemelte: a megállapodás hatályba lépését követően az uniós mezőgazdasági termelőknek sokkal jobb lehetőségeik lesznek arra, hogy termékeiket Új-Zélandon értékesítsék. Az első naptól eltörlik a vámokat az olyan kulcsfontosságú uniós exportcikkekre, mint a sertéshús, a bor és a pezsgő, a csokoládé, a cukorkaáruk és a kekszek.

A szabadkereskedelmi megállapodás oltalomban részesíti majd az uniós borok és szeszes italok teljes jegyzékét. Emellett Új-Zélandon a 163 legismertebb hagyományos uniós termék részesül oltalomban.

A megállapodás figyelembe veszi számos mezőgazdasági termék, köztük a tejtermék, a marha- és juhhús, a csemegekukorica uniós termelőinek érdekeit. Ezekben az ágazatokban nem lesz kereskedelmi liberalizáció. Ehelyett a megállapodás csak korlátozott mennyiségben, úgynevezett vámkontingensek révén engedélyezi az Új-Zélandról származó nulla vagy alacsonyabb vámtarifás behozatalt.

Az uniós szabadkereskedelmi megállapodások történetében először az EU-Új-Zéland megállapodás külön fejezetet tartalmaz a fenntartható élelmiszerrendszerekről, külön cikket a kereskedelemről és a nemek közötti egyenlőségről, valamint külön rendelkezést a kereskedelem és a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának reformjáról. A megállapodás hatálybalépésekor liberalizálja a környezetvédelmi árukat és szolgáltatásokat is – tették hozzá.

A megállapodást most az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, majd az Európai Unió Tanácsának kell elfogadnia a megkötésről szóló határozatot. Miután az EU-ban és Új-Zélandon is lezárult a ratifikációs folyamat, a megállapodás hatályba lép.

A kiemelt kép illusztráció.