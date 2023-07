A helyiek szerint a földönkívülieket is idevonzza az egyedülálló gigantikus gömb

A Las Vegas-i Madison Square Garden Entertainment 2,3 milliárd dolláros (820 milliárd forintos) újítása, a Sphere július 4-i átadása óta rendre lenyűgözi a helyieket és a turistákat. A Sphere, a világ legnagyobb LED-képernyője, mely tulajdonképpen egy gigantikus gömb, amely közel 20 000 férőhelyes szórakozóhelyként is szolgál majd, és teljesen innovatív módon világítja meg a Vegas Stripet.

Las Vegas’ MSG Sphere leaves residents and tourists mesmerized with its displays https://t.co/uXtuPvrL3l

A Sphere mögött álló cég szerint ez a legnagyobb gömb alakú szerkezet a Földön. A gömb az elmúlt napokban kezdte megvilágítani a vegasi égboltot, és megmutatta, hogy bármit le tud képezni, a hazafias megjelenítéstől kezdve, a főutca felett figyelő hátborzongató szemgolyóig.

A Sphere – amely úgy néz ki, mintha az űrből érkezett volna – egy 20 000 férőhelyes szórakoztató helyszín lesz. A lenyűgöző ledgömb teljes funkcióival először szeptember 29-én, a U2 koncertjén mutatkozik be.

🚨#WATCH: as Las Vegas Unveils the $2.3 Billion MSG Sphere Lighting Up the Sky for the first time ever ⁰

📌#LasVegas | #Nevada

Las Vegas, the city that never sleeps, has unveiled the MSG Sphere a remarkable arena with a price tag of $2.3 billion. Last night, they turned on the… pic.twitter.com/uD1zJxiSg3

