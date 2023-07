Sikátorban találták meg az elrabolt kislány holttestét

Három nappal az eltűnése után holtan találtak egy kétéves kislányt Detroit keleti részén, egy sikátorban.

The body of missing 2-year-old Wynter Cole Smith has been found in an overgrown alley behind a home on Detroit’s east side. https://t.co/5ttplWsxUb

— Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) July 6, 2023