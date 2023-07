Óvóhelyeket nyitottak meg az extrém hőség miatt

Megnyitották a légoltalmi óvóhelyeket számos kínai városban, hogy a kánikula elől menedéket keresőknek enyhülést nyújtsanak, mivel az utóbbi napokban az extrém hőség az ország egyes részein emberéleteket is követelt már.

A kínai Nemzeti Éghajlati Központ e heti közleménye szerint Pekingben kilenc egymást követő napon haladta meg a hőmérséklet 35 Celsius-fokot, ami utoljára 1961-ben fordult elő.

A napokban Hangcsouban, Vuhanban, és Sicsiacsuangban is megnyitották az óvóhelyeket, hogy menedéket nyújtsanak a hőség elől a lakosságnak. A hatóságok a hőhullám miatt egészségügyi riasztást is kiadtak, és Pekingben, valamint az ország más hőség sújtotta területén is felfüggesztették a szabadban végzett munkákat.

A helyi hatóságok szerint Pekingben eddig két halálos áldozata volt a hőségnek.

Saohszing egészségügyi hatóságai a pontos szám megjelölése nélkül szintén több halálesetről számoltak be.

A kínai városokban még a japán invázió idején, 1937-től kezdődött el a légoltalmi óvóhelyek építése. Az óvóhelyek kialakítása az ötvenes években is folytatódott egy esetleges atomtámadásra készülve, mikor Kína és a Szovjetunió viszonya megromlott.

Az óvóhelyeken le lehet ülni, biztosítják a vizet, a hőguta elleni gyógyszereket, néhol wifit és televíziót is.

Míg Kína északi részén pusztító hőség és aszály fenyeget, az ország déli részén az áradások miatt sok ezer embernek kellett elhagynia lakóhelyét.

A héten már többször megdőlt a Föld globális átlaghőmérsékletének napi rekordja.

A kiemelt kép illusztráció.