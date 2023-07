Gyerekeket temetett maga alá egy földcsuszamlás

A Rescue 1122 állami mentőszolgálat jelentése szerint a területet szerda óta sújtó heves esőzések okozta földcsuszamlás gyermekáldozatai egy homokdomb lábánál kriketteztek, amikor a lezúduló hordalék maga alá temette őket.

A csütörtök késő estig tartó, többórás mentőakcióban a Rescue 1122 tagjai helyi önkéntesek és a pakisztáni hadsereg mentőcsapatainak segítségével

A katasztrófavédelem közlése szerint Pakisztánban a monszun június 25-i kezdete óta legalább 50 ember vesztette életét, 87-en pedig megsérültek az áradások és földcsuszamlások következtében. A legtöbb haláleset Pandzsáb központi tartomány keleti részén történt, az áldozatok halálát jellemzően áramütés és épületek összeomlása okozta.

Eight children were killed by a landslide while playing cricket after monsoon rains hit Shangla district in northern Pakistan Thursday. At least 50 people have died in the country from floods and landslides triggered by two weeks of rain.

