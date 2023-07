Tiltakoznak a lampedusaiak, mert a sajtó migránsszigetnek nevezi az otthonukat

Lampedusa lakói demonstrációt hirdettek meg a migránsok miatti katonai jelenléttel szemben, valamint bírálják, hogy a sajtó migránsszigetnek nevezi a szigetet.

A hatezer lakosú, turistákkal teli sziget utcáin osztogatott röplapok és a főutcán felragasztott plakátok szerint hétfő este demonstrációt tartanak a sziget központi terén.

A Pelagie Mediterranee nevű, politikai és kulturális mozgalom kezdeményezése nem az első: az utóbbi napokban több lakossági gyűlés zajlott a katonák jelenléte ellen a szigeten, mert az a majdnem kizárólag idegenforgalomból élő lampedusaiak szerint elrettenti a turistákat. A mostani kiáltvány szerint a cél a sziget megmentése, annak érdekében, hogy Lampedusa „ne háború, hanem a párbeszéd és a szépség helyszíne” maradjon.

A hatóságok pénteken tartanak egyeztetést a szigeten kialakult helyzetről.

Az utóbbi napokban több verbális és fizikai támadás ért olasz újságírókat és forgatócsoportokat a helyiek részéről, akik tiltakozásukat fejezték ki, hogy a sajtó migránsszigetként tünteti fel Lampedusát.

A szicíliai Agrigento prefektusa, Filippo Romano, aki a közeli Lampedusa biztonságáért is felelős, nyugalomra intett. Úgy nyilatkozott, mindent megtesznek, hogy enyhítsék a kicsi, alig húsz négyzetkilométeres szigetre nehezedő nyomást: folyamatosan hajókkal szállítják el az érkezőket. Az érkezők egy részét már nem is Lampedusán azonosítják, hanem azután, hogy máshova szállították őket. A prefektus hozzátette, Lampedusa köztisztasági és közegészségügyi szempontjait is figyelembe veszik. A sziget négyszáz fős táborában hetek óta több ezren szoronganak, a szünet nélküli elszállítás ellenére a központ majdnem mindig tele van az újabb érkezők miatt.

Csütörtök éjszakától kezdve már hatszázötven ember kötött ki a szigeten: több mint tíz csónakkal érkeztek, melyeknek a helyi parti őrség és a pénzügyőrség nyújtott segítséget.

Az egyik csoporttal egy vajúdó nő is érkezett, akit a kikötőből azonnal a sziget kórházába szállítottak. Egy másik nő a tengeren átkelő csónakon hozta világra gyermekét, negyven ember között.

Az érkezettek mindannyian a tunéziai Szfaxból indultak: Mali, Guinea, Elefántcsontpart, Libéria, Gambia, Pakisztán, Afganisztán Kamerun és Szudán állampolgárai. Szerdán tizennégy csónakkal mintegy hatszázan érkeztek.

