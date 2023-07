Személyesen fogadta a Pápa a magyar férfi neki küldött ajándékát

Nem mindennapi megtiszteltetésben lehetett része a dinnyési Alekszi Zoltánnak, aki személyesen ugyan nem tudta átadni Ferenc Pápának szánt ajándékát, ám a Szentatya így is kézhez kapta azt, a magyar szentszéki nagykövetség jóvoltából.

A Szentatyának szánt ajándék egy filmet és három szobrot jelentett.

„A Szentek Faláról készítettünk egy filmet, amit a Szentatyának ajánlottam, ezt kapta meg. Ezen kívül még elküldtem a Magyar Oltár három szobrát is. Középen van Szűz Mária, jobb kézre esik neki Szent István Király, bal kézre pedig Szent László Királyunk” – kezdte Alekszi Zoltán, a dinnyési Várpark és Skanzen alapítója, tulajdonosa.

Június 28-án szerdán délelőtt a magyar szentszéki nagykövetség jóvoltából a Szentatya személyesen is kézhez kapta ezeket az ajándékokat. A találkozót fél éven át szervezték, a döntő pillanatban azonban Alekszi Zoltán sajnos mégsem tudott jelen lenni.

„Sajnos én nem tudtam személyesen átadni az ajándékot, mert noha meghívtak az eseményre, egészségügyi problémák miatt nem tudtam jelen lenni. Az ajándékok azonban célba jutottak és számomra ez a legfontosabb. A követség egyik munkatársa adta át az ajándékot Ferenc Pápának, számomra pedig ez is hatalmas öröm volt” – fejtette ki Alekszi Zoltán.

„Több mint fél éve kezdtük el szervezni ezeknek az ajándékoknak az eljuttatását Ferenc Pápához és most végre sikerült megoldani. Ez a három szobor a Szentatyának készült és az Oroszi család készítette, akik talán hazánk utolsó fazekas-szobrászai” – tette hozzá Alekszi Zoltán, aki azt is elárulta, az ajándékok mellé egy levelet is csatolt, amelyben a Szentek Faláról írt, valamint az építéséról készült filmről.

Ritkán veszi át személyesen az ajándékokat Ferenc pápa

A Pápának való ajándékozás egyébként – érthető módon – igen nehézkes, és a legritkább esetben fordul elő, hogy Ferenc pápa személyesen is átvegyen egy-egy figyelmességet, és mindemellé még meg is hívja az ajándékozót. Noha a Pápa sok karitatív célú ajándékot kap szervezetektől és magánszemélyektől, ezek közül a legértékesebbeket a Vatikáni Múzeumokba vagy a Vatikáni Könyvtárba, illetve a pápai sekrestyébe viszik.

A dinnyési Várparkban és Skanzenben páratlan kiállítási anyagot láthatnak az érdeklődők többek között a hazai várakról, amelyeknek kicsinyített másai megtalálhatóak itt. A park nemrégiben ötödszörre is Guiness-rekorder lett, ami azt igazolja, hogy sehol máshol nem található olyan vármakett-park, ahol 47 régi építmény áll, a kornak megfelelő építőanyagokból – kőből és fából – elkészítve.

A Várpark területén található a háromszáz méter hosszú Szentek Fala is, az ezen látható 614 szentszobor pedig szintén egyedülálló gyűjteményt alkot. A szentábrázolások ráadásul a világ minden tájáról származnak.

„Vannak köztük olyanok, amelyek az amerikai kontinensről származnak, de természetesen Európából is sok szobor található itt, emellett ázsiai és afrikai szentek is megtalálhatók a falon. Lu Szent Jeromos például Kínát képviseli, Miki Szent Pál és társai Japánt, Lwanga Károly és társai az afrikai kontinenst, Limai Szent Róza az amerikait. Gyakorlatilag Ausztráliát kivéve az összes lakott helyről vannak szentábrázolások itt a falon” – magyarázta Alekszi Zoltán.

Alekszi Zoltán a covid idején, 2020-ban kezdett el dolgozni a szenteket ábrázoló, nem mindennapi falon, amelyet tavaly márciusban szenteltek fel. A dinnyési Várpark tulajdonosa a Ferenc Pápának eljuttatott filmmel kapcsolatban ráadásul nem mindennapi felajánlást is tett. „Ezt a 26 perces filmet egyelőre sehol nem lehet elérni, de a tévécsatornáknak ingyenesen felajánljuk” – tette hozzá a Várpark tulajdonosa.