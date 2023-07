Párizs visszautasította a francia rendfenntartást érintő brüsszeli bírálatot

Visszautasította csütörtökön Laurence Boone európai ügyekért felelős francia államtitkár Didier Reynders igazságügyért felelős uniós biztos előző nap megfogalmazott bírálatát a francia rendfenntartással kapcsolatban.

A franciaországi elővárosi zavargások kapcsán, amelyeket egy rendőri túlkapásban megölt tinédzser halála váltott ki, Reynders a La Premiere belga közrádióban úgy vélte, hogy át kéne gondolni a francia rendfenntartás megszervezését.

„Meg vagyok lepődve, miután a rendfenntartás nem tartozik európai hatáskörbe” – reagált csütörtökön Laurence Boone az RFI francia közrádióban. Emlékeztetett arra, hogy Didier Reynders éppen szerdán tette közzé az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentését, amely „javulást állapított meg Franciaországgal kapcsolatban”, ahol nőtt az igazságszolgáltatásban dolgozók száma.

„A jelenlegi drámai helyzetben, amely nem egyedi Franciaországban, most meg kell próbálni megnyugtatni a kedélyeket, és nem kis kommentárokra van szükség olyan személyektől, akiknek nincs is kompetenciájuk ilyet mondani” – fogalmazott a francia államtitkár. Jelezte azt is, hogy a kormány „le fogja vonni a következtetéseket” a zavargásokból a közpolitikára nézve, de a helyzetet szerinte „nyugalomban” kell elemezni, és

Európában közösen kell egy olyan jelenségről gondolkodni, amely nem specifikusan francia probléma.

„2011-ben az Egyesült Királyságban, egy évvel az olimpiai játékok előtt, ugyanez történt” – mondta Laurence Boone, kiemelve, hogy hasonló események történtek Dániában és Svédországban is. Az államtitkár szerint egyébként sem szabad egy ember tettét kivetíteni egy teljes testületre.

„Az igazságszolgáltatás végzi a munkáját, de azt nem mondhatjuk, hogy a francia rendőrségen belül rendszerszintű rasszizmus lenne” – fogalmazott. Arra is rámutatott, hogy a zavaragások nem tántorították el a turistákat attól, hogy Franciaországba látogassanak.

„Először volt a sárgamellényes epizód. Aztán a nyugdíjreform epizódja, de nincsen biztonsági probléma Franciaországban” – mondta az államtitkár, a 2018-2019-es kormányellenes megmozdulásokra, majd a tavaszi több százezres szakszervezeti tömegdemonstrációkra utalva, amelyek mentén rendszeresek voltak az összetűzések rendbontók és rendőrök között.

Kiemelt kép: Könnygázt vetnek be a rendőrök által lelőtt tinédzser halála miatt tüntetőkre Párizs Nanterre nevű elővárosában. (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)