A NATO-csúcstalálkozóról és biztonsági kérdésekről egyeztet Bulgáriában Zelenszkij

Zelenszkij jelezte: Szófiában találkozik Nyikolaj Denkov kormányfővel és Rumen Radev államfővel, akikkel egyebek között biztonsági kérdésekről és a jövő héten esedékes NATO-csúcstalálkozóról egyeztet.

„Ukrajna védelmi támogatása, euroatlanti integrációja, a NATO-csúcstalálkozó, biztosági garanciák és az ukrán békeformula” – sorolta szófiai látogatásának témáit az ukrán elnök Telegram-oldalán.

I met with Mr. Prime Minister of Bulgaria Nikolai Denkov.

The main focus of our talks is, of course, the security of our countries and our entire Europe, defense support and defense cooperation. The fundamental priority is energy. And strengthening our unity in Europe.

Thank… pic.twitter.com/KZ5bNViRe9

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023