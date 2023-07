Lukasenka elárulta, hol lehet Prigozsin

Továbbra is egymást érik a légicsapások Ukrajnában és az ukrán válaszcsapások orosz területeken is. Négy ember meghalt, amikor orosz rakéta csapódott be egy lakóházba a nyugat-ukrajnai Lembergben – közölte az ukrán belügyminiszter. Közben Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csütörtökön azt mondta: a június végi felkelést vezető Jevgenyij Prigozsin jelenleg Szentpéterváron lehet. A moszkvai vezetés szerint nem tudnak a Wagner-vezér hollétéről.