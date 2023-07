Georgiai külügyminiszter: Tbiliszi nem tervez konzultálni Ukrajnából hazaküldött nagykövetével

Georgia nem tervez konzultálni Georgi Zakarasvilivel, az ország Ukrajnából konzultációra hazaküldött nagykövetével Miheil Szaakasvili volt georgiai elnök ügyében – közölte csütörtökön Ilia Darcsiasvili georgiai külügyminiszter.

„A georgiai külügyminisztérium nem tervez semmiféle konzultációt a nagykövettel. Apropó, a nagykövet már elhagyta Ukrajnát és úton van Georgiába” – mondta a külügyminiszter az Imedi helyi televíziónak nyilatkozva.

Szót ejtett arról is, hogy a georgiai hatóságok már tavaly jóváhagyták egy új ukrán nagykövet kinevezését Tbiliszibe.

„Úgy vélem, ha az ukrán vezetés érdekelt Szaakasvili úr állapotában, vagyis érdeklődnek egészsége iránt, nem a mi nagykövetünket kell konzultációra küldeniük, hanem le kell zárniuk a megkezdett eljárásokat. Új (ukrán) nagykövet kinevezése iránti kérelemmel fordultak hozzánk, és mi ezt azonnal jóváhagytuk. Meg kell hozniuk a döntést, (Ukrajna) nagykövetének pedig ide kell jönnie, ebbe az országba” – hangsúlyozta a georgiai diplomácia vezetője. Mindemellett hangsúlyozta, hogy bármely, Georgiában dolgozó ukrán diplomata meglátogathatja a bebörtönzött Szaakasvilit.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn utasítást adott a külügyminisztériumnak, hogy

kéresse be a georgiai nagykövetet, és jegyzékben szólítsák fel arra, hogy 48 órán belül konzultációra térjen vissza hazájába.

Zelenszkij egyben ismételten felszólította a georgiai hatóságokat, hogy adják át az ukrán állampolgársággal is rendelkező Szaakasvilit gyógykezelésre. Az ukrán elnök szerint Kijev partnereinek Szaakasvili védelmére kell kelniük. Úgy vélekedett, hogy Georgia volt elnökének élete veszélyben forog.

Szaakasvili hétfőn videoösszeköttetés útján vett részt a tbiliszi városi büntetőbíróság ülésén, amelyen a 2007-es tüntetések erőszakos feloszlatása ügyét tárgyalták.

Videofelvételeken látható volt, hogy az 55 éves Szaakasvili erősen lefogyott és törékenynek mutatkozott. Orvosai szerint a börtönben súlyos betegségeket kapott el, és a többi között nehézfémmérgezésben szenved. A georgiai hatóságok ugyanakkor azt állítják, hogy megfelelő egészségügyi ellátást kap.

Szaakasvili második mandátumának lejárta után, 2013-ban külföldre távozott, miután hazájában hatalommal való visszaéléssel vádolták meg. Egyebek között Ukrajnában is élt, 2015-ben ukrán állampolgárságot is kapott, és Petro Porosenko akkori ukrán elnök az Odessza megyei állami közigazgatási hivatal élére is kinevezte.

2021 októberében, az önkormányzati választások előtt tért vissza Georgiába, ahol őrizetbe vették.

Szaakasvili ellen hazájában távolléte idején négy büntetőeljárást is indítottak, kettőben már elmarasztaló ítélet is született.

Kiemelt kép: Ilia Darcsiasvili georgiai külügyminiszter. (Forrás: Getty Images)