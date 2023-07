Copernicus: még nem volt olyan forró a június, mint az idén

Az idei volt a legforróbb június a világon azóta, hogy 1950-ben elkezdték feljegyezni az adatokat – közölte az Európai Unió (EU) műholdas Föld-megfigyelési programja (Copernicus) csütörtökön.

Idén a júniusi átlaghőmérséklet 16,51 Celsius fok volt, ami 0,53 Celsius fokkal magasabb az 1991 és 2020 közötti évek átlagánál. Az előző rekordot 2019 júniusában mérték, akkor 0,37 Celsius fokkal haladta meg a hőmérséklet az említett időszakra vonatkozó átlagot.

Északnyugat-Európában rekordhőmérsékleteket mértek, és Kanada, az Egyesült Államok, Mexikó, Ázsia, illetve Kelet-Ausztrália egyes részein is jóval melegebb volt a megszokottnál – jegyezte meg a Copernicus.

Eközben Ausztrália, az Egyesült Államok és Oroszország nyugati részén az átlagosnál hűvösebb volt az időjárás.

A Copernicus kutatója, Julien Nicolas kiemelte, hogy bár az elmúlt tizenöt évben a júniusi átlaghőmérséklet mindig meghaladta az 1991 és 2020 közötti időszak átlagát, de az idei évben mért adatok szokatlan anomáliára utalnak.

A Copernicus már június elején is rekordhőmérsékleteket mért világszerte. Szakértők a klímaváltozást, a tengerek felszínének felmelegedését és az El Niño éghajlati jelenséget tették felelőssé az egyre forróbb időjárásért.

Az El Niño hatására a Csendes-óceánban már májusban rekordhőmérsékleteket mértek, júniusban pedig az Atlanti-óceán északi részén mértek példátlan tengeri hőhullámot.

A tendencia júliusban is folytatódni látszik: július 3-án, majd július 4-én is megdőlt a globális melegrekord. Július 4-én a globális átlaghőmérséklet elérte a 17,18 Celsius fokot, míg egy nappal korábban 17,01 Celsius fok volt az amerikai országos környezeti előrejelzési központ (National Centers for Environmental Prediction) által mért érték. Ez utóbbi is rekordot döntött, mivel meghaladta az addigi legforróbbként számon tartott, 2016 augusztusában mért 16,92 fokot.

Szakértők szerint a globális melegrekord a közeljövőben várhatóan újra meg újra megdől majd, mert a globális átlaghőmérséklet rendszerint július végéig, augusztus elejéig folyamatosan emelkedik.

