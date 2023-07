Becsődölt és bezárt „a pápák péksége” Rómában

A Szent Péter tértől öt percnyi gyaloglással elérhető Borgo Pio utca 126. szám alatti pékségből eltűntek a vevők.

„Megváltozott a környék. A házak, amelyek korábban tele voltak lakókkal, most turistaszállások, a turista pedig bizonytalan vendég, szívesebben eszik az örök város számtalan éttermében, mint otthon” – sajnálkozott a 79 éves Angelo Arrigoni pék, aki apja munkáját folytatta a kis Panificio Arrigoniban, amelyet az 1930-ban, XI. Piusz pápa idejében nyitott meg.

Visszatérő vásárlók hiányában és az emelkedő energiaárak miatt Angelo Arrigoni úgy döntött, eladja az üzletet.

ROME – The Arrigoni bakery has made bread for the popes for almost a century, from rosetta rolls to wholewheat loaves — but mass tourism has proved deadly and no prayers can save it now. https://t.co/ITh0SxWpDb pic.twitter.com/KwQLcVLFMs

