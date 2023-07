Babakocsiban feküdt, amikor elgázolták a nyolc hónapos babát

A nyolc hónapos Mabli Cariad Hallt egy másik gyalogossal együtt június 21-én gázolta el az autó a városi kórház előtt a délkelet-walesi Haverfordwestben. A kislányt az édesapja éppen a babakocsijába fektette, amikor a száguldó autó elütötte. A tragikus balesetben az autó vezetője is megsérült.

Mindannyiukat kórházba szállították, a kisbaba viszont olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy az orvosok nem tudták megmenteni, négy nappal később elhunyt. A kislány halálát a rendőrség hétfőn erősítette meg.

The funeral has been held for ‘our sunshine’ Mabli Hall who died in a car crash – https://t.co/sp1M75YrrO pic.twitter.com/b8xebX4nWx

— WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) July 4, 2023