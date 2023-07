A molettek a strandon nehezebben, online viszont nagyobb önbizalommal ismerkednek

Tombol a nyár, a rövidnadrágok, szoknyák, atlétatrikók és merész dekoltázsok időszaka. Ez azonban a súlyfelesleggel küszködőknek rémálom lehet: sok plus size ember túl gátlásos ahhoz, hogy akár fürdőruhában ismerkedjen. A Párom.hu és a Ducitárs.hu társkereső platformok közös felmérése alapján számukra az internetes társkeresés jelentheti a biztonságos megoldást.

A párkeresés rohanó és elmagányosodó társadalmunkban mindenki számára kemény dió, de valljuk be, hogy a plus size emberek sokszor még nagyobb hátránnyal indulnak. Ráadásul a nyári hónapokban, ami a nagyobb önbizalommal rendelkezők számára a felszabadult ismerkedés terepe, sokszor még nehezebb helyzetbe kerülnek.

Meglepő eredmény: a teltebbek szerint a súly nem számít

A mostani felmérés szerint a válaszadók többsége, pontosabban a ducik 64 százaléka, úgy gondolja, hogy a súly nem számít a párkapcsolatban. Ezzel a mai, vékonyság-orientált világunkban valószínűleg ők jelentik a kisebbséget – és ez bizony szintén nem könnyíti meg az párkeresést.

„Mivel a plusz kilók gyakran azt eredményezik, hogy az ember rosszul érzi magát a saját bőrében, sokkal nehezebben nyit majd mások felé, sőt, azt is nehezebben veszi észre, ha mások szimpatikusnak találják. A súlyfelesleg, főleg a nagy melegben, teljesen ellehetetlenítheti a személyes ismerkedést, a mostani felmérés eredményeiből viszont kiderült, hogy az online társkeresés biztonságos és hatékony módszer lehet a duci szinglik számára” – árulta el Markovics András, a Ducitárs.hu oldal tulajdonosa.

Nyáron sem nehezebb az ismerkedés

A felmérés résztvevőinek 42 százaléka szerint az ismerkedés nem függ évszaktól, tehát nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a nyár megnehezítené a molettek dolgát. Azonban az is jól látszik, hogy a ducik nem szívesen ismerkednek strandon vagy vízparton, a legnépszerűbb módszer a nyári hónapokban is az online párkeresés marad. Sőt, a nyaralásnál még a szórakozóhelyek és házibulik és népszerűbb randihelyszínek a plus size hölgyek és urak szerint.

Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók jelentős része, közel fele kizárólag online keresi a párját, és nem bízik a hagyományos személyes ismerkedésben. Ennek oka valószínűleg az, hogy az online társkeresés lehetőséget ad arra, hogy az emberek először megismerjék egymást a virtuális térben, megbeszéljék preferenciáikat és felmérjék a másik adottságait is. A válaszadók 30 százaléka szeretne levelezni is a személyes találkozó előtt, hogy megismerje a leendő partnerét.

„Az online ismerkedés egyfajta védőháló a túlsúlyos embereknek, hiszen itt önfeledten kereshetik az igazit, anélkül, hogy rosszul éreznék magukat” – mondta el Markovics András. Hozzátette, a 2019-ben indult Ducitárs.hu a „teltek és vidámak társkereső oldalaként” határozza meg magát. Ezen a felületen azok is lehetőséget kapnak a randizásra, flörtre, akik a hétköznapok során nehezen tudják ezt megoldani.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)