Minden fiatal elé példát állítanak az Ecom Testvérek

Mesébe illő sikertörténet indult el három évvel ezelőtt, a Covid-járvány kellős közepén, a pandémia által erősen sújtott Olaszországból. Példaértékű a torinói születésű, de anyai ágról félig magyar származású testvérpár útja, akik tizenhat, illetve tizenhét évesen a kényszerű lezárás időszakában nem keseregtek azon, hogy esetleg elveszítik értékes fiatal éveiket. Ehelyett az akkor még gimnazista srácok kemény tanulással, önfejlesztéssel időt, energiát és pénzt nem kímélve, iskolai tanulmányaik mellett sorra falták a különböző kurzusokat, megállás nélkül gyűjtötték az ismereteket, hogy az e-kereskedelem területén minél teljesebb mértékben megalapozzák álmaik megvalósítását.

Az álom mára valósággá vált. Ecom Testvérek néven egyre szélesebb körben ismerik őket nemcsak Olaszországban és Magyarországon, de szerte Európában, és túlzás nélkül lehet mondani, hogy a világon is.

„Jó érzés ilyen sikereket elérni, de még nagyobb öröm, ha ezt megoszthatjuk másokkal. És mi pontosan ezt tűztük ki célul a H-COMMERCE tanfolyamunkkal. Ha mi, két tizenéves fiú képesek voltunk erre az online üzletünkkel, ez azt jelenti, hogy bárki képes lehet rá, amennyiben rendelkezik a megfelelő információkkal és támogatással. Azt vállaltuk, hogy a programunkra jelentkezőknek megtanítunk mindent, ami a siker eléréséhez szükséges. Az e-kereskedelemmel kapcsolatos 360 fokos információinkkal mindent megkaphatnak, ami egy online vállalkozás felépítéséhez szükséges. A nyerő termékek megtalálásától kezdve a marketingig, az adózásig és a vállalkozásuk méretezéséig. Öröm számunkra hogy a program megnyitása után mindössze négy hónappal már 360 diákunk van, akik között sok a lány, sok a fiatal, de 50 év feletti diákjaink is vannak. A YouTube-on megosztottuk néhány diákunk sikersztoriját, ami 10-15 perces interjúk formájában megtekinthetőek” – tájékoztattak az Ecom Testvérek.

„Nagyon sokat köszönhetünk anyukánknak, aki a kezdetektől hitt bennünk, erején felül támogatott minket. Rengeteg tanfolyamot végeztünk el, a lehető legtöbb információt próbáltuk begyűjteni, és első sikeres webshopunk 2020 decemberében indult, amivel egy hónap alatt 8 millió Ft-os forgalmat sikerült elérnünk. Már akkor elkezdtünk a YouTube-ra és az Instagramra hasznos anyagokat gyártani. Ezzel a saját tapasztalatainkat is gyarapítottuk, illetve segítségünkre volt abban, hogy egy elszánt és szakértő csapatot építsünk fel magunk köré az induláshoz” – emlékezett vissza az Ecom Testvérek idősebb alapítója.

A jól működő üzleti modell

Az indulás nem ment könnyen, több száz különböző projektet, üzletet próbáltak ki, és jó néhány kudarcot is maguk mögött tudnak. Tanultak a hibáikból, és nem adták fel a munkát. Kihagyták életükből a partikat, a szórakozást, hogy minél többet dolgozhassanak. Egyedül a sportról, nagy passziójukról nem mondtak le. Rengeteg áldozatot kellett hozniuk ahhoz, hogy eljussanak oda, ahol ma tartanak. Még a barátaiknak sem merték elmondani, hogy mit csinálnak, annyira féltek a kudarctól. Pedig az elmúlt években több millió dolláros forgalmat sikerült generálniuk csak a Kelet-Európai országok felé irányuló e-kereskedelemből.

„A munkánk beérett, mára elismert e-commerce és dropshipping szakértőkké váltunk. Világszinten dolgozunk 3 éve, és a magyar e-kereskedelem piacát uraljuk. Az a célunk, minél több fiatal megismerje ezt az üzleti modellt és az, hogy aki szintén kellő ambícióval rendelkezik, segíteni tudjuk tanácsainkkal, ismereteinkkel az elindulásban. Annak érdekében, hogy ezt a lehető legmagasabb szinten tudjuk biztosítani, több mint 10 munkatársunk dolgozik a programban, vannak coachok, customer success managerek, videószerkesztők. És közel 10 főből áll az e-kereskedelemmel foglalkozó csapatunk, akik között találunk weboldalfejlesztőket, reklámgyártókat, szövegírókat” – avattak be az Ecom Testvérek.

Vállalkozásukat Olaszországból irányítják, de annak tevékenységét Magyarországra, és onnan a teljes kelet-közép európai régióra fókuszálva valósították meg, lépésről lépésre. Kezdve az egyre népszerűbbé váló dropshipping szolgáltatással, amely egy olyan megrendelésteljesítési módszer, amikor egy vállalkozás nem tartja raktáron az általa értékesített termékeket. Ehelyett a vásárlók kiszolgálása érdekében az eladó szükség szerint készletet vásárol egy harmadik féltől, általában nagykereskedőtől vagy a gyártótól. Ezt követően tértek át a privat label modellre, amikor már célzott termékekkel foglalkoznak, amelyeket magyarországi raktárukból 2 napos szállítási idővel és utánvéttel is el tudnak juttatni a vásárlóknak.

Másokkal is megosztják tapasztalataikat

Az Ecom Testvérek az első magyarok egyike, akik bizonyítottan sikeres nemzetközi e-kereskedelmi vállalkozásokat építettek. Sikereiknek köszönhetően már nagyon fiatalon is egészen elképesztő élettapasztalatokat szereztek. A fiatalabb testvér még a gimnázium mellett intézi a vállalkozásban felmerülő feladatokat, valamint a 40 ezer követővel rendelkező Instagram csatornájuk menedzselését is végzi, amellett, hogy kiváló zongorista is.

17 és 18 éves korukban luxusnyaralásra vitték a családot

Ahhoz, hogy idáig eljussanak, elmondásuk szerint több százezer eurót költöttek saját képzésükre, mert a cél az, nem a piaci szereplők egyike lenni, hanem a legjobbá válni ezen a területen. Jelen vannak minden fontos közösségimédia-felületen, többek között a TikTokon is, folyamatosan frissülő tartalmakkal.

„Nemcsak a termékek megválasztására fordítunk kiemelt figyelmet, de a célországok sajátosságait is szem előtt tartjuk a reklámok és a hirdetések megtervezése során. Ez elengedhetetlen, hiszen az emberek közötti kulturális különbségek megmutatkoznak a vásárlási szokásokban is. A magyarok például más nemzetek polgáraihoz képest roppant bizalmatlanok, számukra kiemelten fontos, hogy a kiválasztott terméket gyorsan kézhez kapják, és értékelik, ha azért csak utólag kell fizetni, amikor az valóban megérkezett. Abban, hogy a termékek minősége garantáltan egyezzen azzal, amit mi a tevékenységünkkel képviselni kívánunk, kínai ügynökünk van segítségünkre. Ő helyben választja ki és ellenőrzi az általunk megjelölt termékeket, sőt termékmintát is küld számunkra. Tartja a kapcsolatot a kinti gyártókkal, és hozzásegít minket ahhoz, hogy a legjobb áron hozhassuk el a termékeket a vásárlóinknak” – részletezték a fiatal üzletemberek.

Eddigi legnagyobb eredményüknek azt tartják, hogy nem sokkal a vállalkozásuk elindítása után, alig 17 és 18 évesen már az egész családjukat el tudták vinni egy luxusnyaralásra, ezzel olyan élményhez juttatva őket, amilyenről korábban álmodni sem mertek. És ez még csak a kezdet, hiszen előttük az egész felnőtt életük.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)