Börtönbüntetésre ítélték a bebörtönzött Viktar Babarika fehérorosz ellenzéki politikus fiát is

Adócsalás és a közrend megzavarásában való részvétel vádjával nyolcéves börtönbüntetést kapott a korábban az elnökválasztáson is induló Viktar Babarika, azóta bebörtönzött ellenzéki képviselő fia, Eduard – számolt be róla a fehérorosz média szerdán.

Eduard Babarikát édesapjával együtt 2020 júniusában vették őrizetbe, tárgyalása pedig idén májusban kezdődött el.

Őrizetbe vételükkor Viktar Babarika számított Alekszej Lukasenka fehérorosz elnök egyik fő kihívójának. Eduard Babarika édesapja választási központjának vezetője volt. A tárgyalás során az ellene felhozott vádakban ártatlannak vallotta magát.

Viktar Babarikát korrupcióval vádolták, melyet vádlottként nem ismert be, így 2021-ben 14 év szabadságvesztésre ítélték. A döntés nem csak a nyugati országok körében váltott ki heves tiltakozást, de a fehérorosz ellenzék is elutasította az ítéletet, a felszólaló ellenzéki politikusok nagy része azóta azonban vagy külföldre menekült, vagy maguk is börtönbe kerültek.

A 2020-as választáson Lukasenka a hivatalos, nemzetközileg vitatott eredmény szerint elsöprő győzelmet aratott, amely az ország bő három évtizedes történelmének legsúlyosabb tiltakozási hullámát váltotta ki. Lukasenka, aki 1994 óta tölti be az elnöki posztot, elutasította az ellene felhozott, választási csalásról szóló vádakat.

A kiemelt kép illusztráció.