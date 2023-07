Rettegnek a kifosztott üzlettulajdonosok, térdre kényszerítheti a francia turizmust a migránslázadás

Újabb rombolást hozott az elmúlt éjszaka Franciaországban, sokan polgárháborús állapotokra panaszkodnak, ki sem mernek menni az utcára. Üzletek százait verték szét vagy gyújtották fel a migránslázadás résztvevői. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette: sürgősséggel nyújtanak be egy törvénytervezetet, hogy forrásokat biztosíthassanak a megrongált középületek, közlekedési eszközök és közterek helyreállítására. Nagy kár érte a turisztikai iparágat is: több ország arra kérte állampolgárait, hogy saját biztonságuk érdekében halasszák el franciaországi utazásukat.

Rendőrök összecsapnak tiltakozókkal Párizs központjában 2023. július 1-jén. A francia nagyvárosokban 45 ezer rendőrt mozgósítottak, miután Nanterre-ben június 27-én egy közúti ellenőrzést végző francia rendőr intézkedés közben lelőtt egy 17 éves fiút. Ezt követően zavargások törtek ki több városban is, a tiltakozók épületeket és járműveket gyújtottak fel vagy rongáltak meg. (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)

A francia belügyminisztérium összesítése szerint múlt kedd óta Franciaország-szerte legalább ezer üzletet fosztottak ki és csaknem 6000 járművet gyújtottak fel az utcákon tomboló csoportok. Több mint kétszáz településen megrongálták a középületeket, köztük rendőrőrsöket, iskolákat és polgármesterei hivatalokat.

Kapcsolódó tartalom

A zavargások kedden robbantak ki, miután Nanterre-ben egy rendőr lelőtt egy autóban ülő 17 éves algériai–marokkói származású fiatalt, aki a közúti ellenőrzéskor a felszólítás ellenére továbbhajtott. A futótűzként terjedő erőszak megfékezésére a belügyminisztérium több tízezer rendőrt és csendőrt vezényelt a francia városok utcáira. Mostanáig országszerte csaknem 3500 rendbontót vettek őrizetbe, közülük hetvenkettőt az elmúlt éjszaka. A legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit gyorsított eljárásban állítják bíróság elé.

Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, merci pour votre mobilisation exceptionnelle ces dernières nuits. Je sais combien celles-ci ont été difficiles pour vous et vos familles. Vous avez mon soutien. pic.twitter.com/0aKm7EiHcg — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2023

Az állami és rendvédelmi szervek, valamint a helyi önkormányzatok rendkívül határozott fellépésének köszönhetően szombat óta csökken az erőszak intenzitása.

Az elmúlt éjszaka a korábbiaknál nyugalmasabb volt, ez biztató jel, de nem dőlhetünk hátra, így a biztonsági intézkedéseket egyelőre fenntartjuk, közölte kedden a francia miniszterelnök, Élisabeth Borne.

Kapcsolódó tartalom

Emmanuel Macron francia elnök napközben a zavargásokban érintett több mint 220 település vezetőivel találkozott az Élysée-palotában. Köztük L’Hay-les-Roses polgármesterével, akinek otthonába szombat este egy lopott autóval próbáltak betörni a vandálok.

Emmanuel Macron sürgősségi központi támogatást ígért a településeknek a megrongált középületek, közlekedési eszközök, közterek helyreállítására. A városvezetők súlyok károkról számoltak be.

„Engem személyesen nem fenyegettek meg, de már a második napon felgyújtották a városi rendőrség hét autóját, az önkormányzat egyik épülete porig égett, felgyújtották, a központi óvoda ablakait kövekkel zúzták be. Leégett egy kávézó, számos üzletet feldúltak. Megtesszük, amit lehet, mindennap járjuk a várost, reggel 5–6 óráig őrködünk” – sorolta a Párizs közelében fekvő egyik kisváros polgármestere.

Kapcsolódó tartalom

A zavargások a turisztikai ágazatnak is tetemes kárt okozhatnak: az elmúlt napokban több ország is óvatosságra intette a Franciaországba készülő állampolgárait. A szállásadók szerint elsősorban az ázsiai turisták halasztják el utazásukat. A válság a jövő nyári olimpiai játékok szervezését is megnehezíti, hiszen a rendezvények jelentős részét épp az egyik legsúlyosabban érintett térségben tartják.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Rendőrök összecsapnak tiltakozókkal Párizs központjában 2023. július 1-jén. A francia nagyvárosokban 45 ezer rendőrt mozgósítottak, miután Nanterre-ben június 27-én egy közúti ellenőrzést végző francia rendőr intézkedés közben lelőtt egy 17 éves fiút. Ezt követően zavargások törtek ki több városban is, a tiltakozók épületeket és járműveket gyújtottak fel vagy rongáltak meg (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)