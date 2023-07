Lampedusa az egyik olyan hely Európában, ahol már valósággá váltak a migránsgettók

Hétszer annyi migráns zsúfolódott össze az egyik lampedusai táborban, mint ahány férőhely van. Ez az egyik olyan hely Európában, ahol már valósággá váltak a migránsgettók. Ma az unió belügyi biztosa is megnézte a helyszínt, de csak arról tudott beszélni, hogy szét kell osztani a migránsokat, az ellenálló országokat pedig meg kell büntetni.

Hosszú sorban várakoztak az Olasz Vöröskereszt sátrai előtt az illegális bevándorlók kedden az Olaszországhoz tartozó Lampedusa befogadóközpontjában.

Az M1 helyszíni tudósítója azt mondta, több mint száz migráns érkezett, akik Tunézia partjairól indultak el.

„Több mint félezer migráns tartózkodik most is odabent, a legfeljebb négyszáz fő befogadására alkalmas létesítményben. De ez a szám egyébként nem számít tartósnak, ugyanis amire számítani is lehetett: mivel csillapodtak az időjárási viszonyok, már az este folyamán újabb partra szállásokat észleltek. És az esti órákban, az éjszaka, de ma reggel is újabb hajók kötöttek ki a szigeten. Több mint száz migráns érkezett, akik Tunézia partjairól indultak el” – magyarázta Tóth Dianna.

Mivel Lampedusa alig több mint száz kilométerre fekszik Tunéziától, az olasz partok mentén itt a legnagyobb a migrációs nyomás.

A súlyos helyzet miatt kedden a szigetre utazott az Európai Bizottság belügyi biztosa, Ylva Johansson és az olasz belügyminiszter, Matteo Piantedosi, aki arról beszélt, hogy a migráció kihívásával még évekig küzdeni fognak.

„Meg vagyunk győződve arról, hogy az intézkedések egyik fő pontja a nemzetközi emberkereskedelem elleni feltétel nélküli küzdelem” – hangsúlyozta a belügyminiszter, aki megköszönte Ylva Johanssonnak, hogy az uniós biztosok közül elsőként érkezett Lampedusa szigetére.

Az Európai Bizottság belügyi biztosa pedig azt hangsúlyozta, hogy Lampedusa nem olasz, hanem európai kihívás, amelyre európai választ kell adni.

„A szolidaritásvállalás kötelező a törvény szerint. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság ellenőrzi ennek végrehajtását. Emellett azok a tagországok, amelyek nem vállalják a migránsok elszállítását, azoknak máshogy kell kivenniük a részüket. Például fizetniük kell, ez a pénz pedig felhasználható más fontos problémák megoldására a nyomás alatt álló tagállamokban, illetve egy harmadik országban” – fogalmazott Ylva Johansson.

A belügyekért felelős uniós biztos dicsérte az olasz kormány erőfeszítéseit és azt is elismerte, hogy a dél-európai országra hatalmas migrációs nyomás nehezedik. Az olasz partokat idén már több mint 65 ezer illegális bevándorló érte el.

