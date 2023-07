Az EU humanitárius segélyt ad Pakisztánnak a katasztrófák utáni helyzet enyhítésére

Az Európai Unió 16,5 millió eurót (mintegy 6,3 milliárd forint) biztosít a konfliktusok és az éghajlatváltozás okozta katasztrófák által sújtott, legkiszolgáltatottabb pakisztáni emberek megsegítésére – tájékoztatott az Európai Bizottság kedden.

A brüsszeli közlemény szerint a teljes segélycsomagból 15 millió eurót a pakisztáni humanitárius szervezeteknek szánnak. A fennmaradó 1,5 millió euró a katasztrófakészültségi programokra fog összpontosítani az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség növelése, a helyi hatóságokkal való együttműködés előmozdítása és a reagálóképesség javítása érdekében.

Emlékeztettek, hogy az elmúlt évben az EU 30 millió euró összegű humanitárius segélyt mozgósított Pakisztán számára, és összehangolta a tagállamoktól a polgári védelmi mechanizmuson keresztül érkező segítségnyújtást az országot tavaly nyáron sújtó árvizekre válaszul.

A kedden bejelentett finanszírozás folyamatos támogatást biztosít azok számára is, akik elvesztették erőforrásaikat, és az árvíz okozta katasztrófa utáni helyreállítással küzdenek – írták.

A tavalyi árvizek legkevesebb 33 millió embert érintettek Pakisztánban, több mint 1700 ember életét követelték, és legalább 2,2 millió házat tettek lakhatatlanná. Az áradások az ország közel egyharmadát sújtották, ami hátrányosan érintette a mezőgazdasági termelést, és a humanitárius szükségletek drámai növekedését eredményezte – írták.

Emlékeztetettek arra is, hogy Pakisztán több mint négy évtizede fogad be menekülteket. Az országban élő afgán lakosság körülbelül 3,7 millió, beleértve azt az 1,6 millió embert is, akik afgánnak vallják magukat, de nem rendelkeznek okmányokkal.

Az EU 2016 óta több mint 136 millió eurót különített el humanitárius segítségnyújtásra Pakisztán számára, de már az 1990-es évek óta támogatja az országot.