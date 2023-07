Tíz spanyol golfpálya lyukait tömték be a vízpazarlás ellen tiltakozó klímaaktivisták

Az Extinction Rebellion elnevezésű klímavédő csoport vasárnap éjszaka Barcelona, Madrid, Valencia, valamint Navarra és Ibiza golfpályáin töltötte meg a lyukakat cementtel vagy ültettek a lyukakba növényeket.

Climate activists from Extinction Rebellion (XR) took direct action on Sunday by plugging the holes on ten golf courses across Spain. https://t.co/iuXA1X5qgh

Mint közleményükben fogalmaztak: megengedhetetlen, hogy ez az elitista szabadidős tevékenység folytatódjon.

„Spanyolország kiszárad, a vidék milliós veszteségeket szenved a vízhiány miatt, s mindezt egy olyan szórakozás miatt, amelyet a lakosság alig 0,6 százaléka űz” – hangsúlyozták. Hozzátették, hogy a gazdagok „alapvető erőforrásokat felemésztő szórakozása olyan luxus, amelyet nem engedhetünk meg magunknak”.

