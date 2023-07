Rekordszintre emelkedtek júniusban az egyik kínai elektromosjármű-gyártó eladásai

Li Auto Inc. kínai elektromosautó-gyártó rekordszámú, 32 ezer 575 járművet értékesített júniusban, ami éves összevetésben 150,1 százalék növekedés és először sikerült átlépni a havi 30 ezres eladási szintet.

A cég a június végével záródott három hónapban 86 ezer 533 autót adott el, 201,6 százalékkal többet a tavalyi második negyedévhez képest.

A Li Autó vezető helyet tölt be Kínában a new energy vehicles (NEV) gyűjtőnév alatt kategorizált, a teljesen elektromos autókat és különböző hibrideket is magában foglaló alternatív hajtású járművek szegmensében.

A Li Auto két kínai riválisának, a NIO-nak és az XPengnek az eladásai 17 százalékkal, illetve 44 százalékkal csökkentek júniusban. A NIO 10 ezer 707 autót, az XPeng pedig 8620-at értékesített a múlt hónapban.

A három vezető elektromos járműgyártó együttes értékesítése júniusban rekordszintű, 51 ezer 902 volt az egy évvel korábbi 41 ezer 280 után.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.