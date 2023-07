Klímaaktivisták vörös folyadékkal öntötték le magukat a firenzei dómnál

A firenzei keresztelőkápolna közelében tartott megmozdulás egyben szolidaritási akció is volt a szervezet tagjaival, akiket nemrégiben ítélt kilenc hónap felfüggesztett börtönre és 1500 euró (560 ezer forint) pénzbírság megfizetésére a vatikáni bíróság, mert tavaly a Vatikáni Múzeumokban tartottak tiltakozó akciót.

„Azért locsoltuk ma le a testünket vörös folyadékkal, a mártíromság vérének jelképével, mert a klímaválsággal szemben az életet választjuk” – áll az Utolsó Nemzedék közleményében.

Az aktivisták kezében tartott molinón a „Nem fizetünk fosszilis üzemanyagért” felirat volt olvasható, a szervezet jelszava, amely a fosszilis üzemanyagok állami támogatásának beszüntetését szeretné elérni.

