Kiállítás és árverést rendeznek a világ legnagyobb disneylandi magángyűjteményéből

A világ legnagyobb magántulajdonban lévő Disneyland-gyűjteményéből nyílt kiállítás a kaliforniai Burbankben. A Walt Disney-filmek varázslatos világát megidéző vidámparkok attrakcióiból származó másfélezer tárgyat és játékot júliusban elárverezik.

Az Assosiated Press amerikai hírügynökség beszámolója szerint Joel Magee 30 éve gyűjti a Disney-játékokat és a vidámparki relikviákat, gyűjteménye mára hatezernél is több darabot számlál.

A hagyományos disneylandi attrakciók mintájára – egyebek között – jelmezeket, ritka plakátokat és életnagyságú járműveket is magában foglaló kollekcióból olyan tematikus részlegek épültek fel a kiállítótér 2800 négyzetméterén, mint az Elvarázsolt Tiki szoba, a kísértetjárta kúria (Haunted Mansion) vagy a Dumbó és a Pán Péter attrakcióihoz köthető látványosságok.

Elmondása szerint a szenvedélyes játékgyűjtő Magee gyerekkorában minden héten nézte a Disney csodálatos világa című sorozatot a tévében, ám Disney-parkban soha nem járt, és nem is érzett késztetést a gyűjtés iránt. Ez megváltozott, amikor

egy játékkiállításon megvásárolt néhány disneylandi apróságot egy férfitól, és szinte azonnal a rabjává vált ezeknek a játékos tárgyaknak.

The Joel Magee #Disneyland Collection pop-up exhibit in Burbank is lots of fun! pic.twitter.com/ATSdwojzpK — Jennifer Ann (@jnifferann) July 1, 2023

A július 17. és 19. között zajló árverésen eladásra kínált tárgyak között akadnak egészen kicsik és olyan nagyok és eredetiek, mint az a 1917-es T-modell, amelyet Magee szerint még maga Walt Disney készített.

Mike Van Eaton, az aukciót lebonyolító Van Eaton Galleries társtulajdonosa szerint a legkeresettebb tárgyak között vannak a Haunted Mansion attrakcióból származó tárgyak. „Joel rendelkezik a világ egyik legcsodálatosabb Disney-attrakció plakátgyűjteményével is. Minden egyes attrakció plakátja megvan, ami valaha is létezett a parkban. És ezek is nagyon jól fognak teljesíteni” – mondta Van Eaton.

A kiállítás a Burbank Town Center Mallban látható július 16-ig.

A kiemelt kép illusztráció.