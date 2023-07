Megütötte a fenevadat a 64 éves nő, mert az állat üldözni kezdte a kutyáját

Lynn Kelly a Main állambeli Porterben lévő házának udvarán kertészkedett, amikor a kutyája ugatni kezdett és beszaladt az erdőbe – írja a CNN.

Kelly elmondta, hogy amikor négylábú kedvence visszatért, egy medve üldözte. „Odarohantam ahol beszaladt az erdőbe, hívtam majd visszajött. És pont mögötte volt a medve” – mondta a 64 éves nő.

A maine-i vadvédelem hivatalos közleményében azt írta, hogy Kelly szembeszállt a medvével. „A medve két lábra állt, Kelly pedig olyan magasra nyújtózkodott amilyen magasra csak tudott, majd orrba vágta az állatot.”

