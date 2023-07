Véget ért a nyaralása, hazafelé a reptéren megváltozott az élete

Egy szerencsés utas több mint 1,3 millió dollárt, azaz körülbelül négymilliárd forintot nyert egy nyerőgépen Las Vegas-i Harry Reid repülőtéren – írja a New York Post.

A nyertes, aki szabadságáról tartott hazafelé, 1 330 133 dollár nyereménnyel gazdagodott – derül ki a villogó automatáról készült videóból. „Így is be lehet fejezni egy nyaralást – milliomosként!” – olvasható a repülőtér hivatalos Twitter-oldalán.

‼️CONFIRMED‼️🎉🎰

One lucky player cashed in BIG at LAS — winning $1.3 million dollars playing Wheel of Fortune Triple Double Emeralds in the Terminal 1 Esplanade. 🤑

That’s one way to end a vacation — as a MILLIONAIRE! 💰

Video credit: @dereknicoletto https://t.co/4tLhTQUF3B

— Harry Reid International Airport (@LASairport) June 28, 2023