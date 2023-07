Égő tűzbomba a polgármesterre és gyermekeire: Franciaország a polgárború küszöbén?

Éppen hogy közölték vasárnap reggel a francia lapok Gérald Darmanin belügyminiszter összegzését a zavargások ötödik éjjeléről, miszerint „csendesebb volt az éjszaka”, sokkoló hírek láttak napvilágot egy Párizs környéki településen történt támadásról. Az Ouest-France hírportál vasárnap reggeli beszámolója szerint az előző éjjel 994 embert vettek őrizetbe, miután szombat este 45 ezer rendőr és csendőr (közülük 7000 Párizsban) igyekezett fenntartani a rendet.

Ez nem mindenhol sikerült.

ám a vasárnap reggeli lapok arról számoltak be, hogy a Párizstól délre fekvő L’Hay-les-Roses-ban, a főváros agglomerációjába tartozó településen súlyos merényletet követtek el a polgármester otthona ellen.

⚡ Rioters in France rammed a car into the home of the mayor L’Hay-les-Roses of a town south of Paris, injuring his wife and one of his children.

Later the Mayor’s house was burned down.

Special words at .07 seconds in first video pic.twitter.com/RGx5Fzcuao

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 2, 2023