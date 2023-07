Hátborzongató kijelentést tett egykori barátjának a Madeleine McCann-ügy fő gyanúsítottja

Az ügy egyik koronatanújaként Helge B. évek óta a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) védelme alatt áll. A férfi most először szólalt meg a nyilvánosság előtt az ügy kapcsán.

A legnagyobb német bulvárlapnak adott interjújában Helge B. elmondta, hogy Bruecknert először kedves fickónak találta, de később olyan dolgokra bukkant, amelyek sokkolták. Többek között utal, a Brueckner lakásában található videókra, amelyeken látszik, hogy a férfi nőket zaklatott. „Nem tudtam elhinni” – mondta az újságnak.

Madeleine McCann suspect was ID’d after allegedly telling friend missing 3-year-old ‘didn’t even scream’ https://t.co/OhveSQgAiu pic.twitter.com/Tv6rhm8UeA

— New York Post (@nypost) June 30, 2023