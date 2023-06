Csaknem ötvenen meghaltak közúti karambolban Kenya nyugati részében

A baleset a Kericho és Nakuru közötti főútvonalon történt. Egy konténert szállító kamion vezetője elveszítette az uralmát a jármű felett, amely így a gépkocsik és az út szélén álló gyalogosok és árusok közé hajtott – közölték szemtanúk.

A kenyai vöröskereszt szerint a mentési munkálatokat a heves esőzés miatt meg kellett szakítani, feltehetően többen a sérült járművekben rekedtek.

I commiserate with the families of those who have lost lives in a fatal road accident at Londiani Junction along Nakuru-Kericho road. May their souls rest in Eternal Peace! 🕊️❤️ pic.twitter.com/J7lDLlwBxq

— Bildad (@Total_dadoic) June 30, 2023